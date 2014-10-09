В Ленобласти задержали троих санитаров за секс со школьницами

Установлено, что летом прошлого года трое мужчин в посёлке Поляны развратили двух девочек 13 и 14 лет.

В Выборгском районе Ленобласти трое санитаров вступили в интимную связь с несовершеннолетними. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что летом прошлого года трое мужчин в посёлке Поляны развратили двух девочек 13 и 14 лет. Полицейские задержали подозреваемых, которым 26, 27 и 36 лет. Известно, что они работали санитарами в больнице Курортного района.

Подозреваемые дали показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тихвине школьница заявила, что охранник больницы дал ей порошок и занялся с ней сексом.

Фото: Piter.tv