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Троих мужчин задержали по подозрению в вымогательстве 700 тысяч рублей у водителя маршрутки

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При задержании мужчины утверждали, что никого не трогали.

Трое злоумышленников подозреваются в вымогательстве денежных средств у водителя маршрутки. Во время встречи с силовиками они не признали свою вину.

Потерпевший обратился в полицию Калининского района 24 ноября. Он сообщил о том, что неизвестные требовали от него не менее 700 тыс. рублей якобы за аренду парковочного места. На протяжении трех дней мужчине угрожали физической расправой и повреждением имущества. 

Во время операвно-розыскных мероприятий были задержаны три человека в возрасте от 34 до 45 лет. У них были при себе патроны, ножи, травматический пистолет и кастет. 

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Остальных участников группы разыскивают. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трое мужчин вымогали 18 млн рублей у предпринимателя в кафе на Аптекарской набережной. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: вымогательство, угроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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