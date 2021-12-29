Трое подростков сняли брюки с 9-летнего петербуржца и снимали все на видео

Всё произошло в подъезде общежития.

В Петербурге трое подростков издевались над школьником и снимали всё на телефон. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов матери, 26 января в период с 17:00 до 18:00 в подъезде дома 19 по улице Подвойского (общежитие) трое малознакомых (на вид 15-16 лет) избили руками и ногами по телу и голове ее 9-летнего сына. После этого они сняли с него брюки и стали снимать происходящее на мобильный телефон.

Устанавливаются личности и место жительства подростков.

Ранее в Петербурге задержали ранее судимого мужчину по подозрению в растлении девочки.

Фото: Piter.tv