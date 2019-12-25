Три разбойника с кастетом отобрали телефоны у молодых петербуржцев на Ленинском

Один из пострадавших еще и получил удар в лицо, когда попытался отстоять свою вещь.

В понедельник, 6 июля, в полицию Петербурга обратился 20-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, мужчина рассказал полицейским о том, что стал жертвой разбойников.

Неприятность произошла у дома №97 по Ленинскому проспекту. К парню подошли трое неизвестных и, угрожая похожим на кастет предметом, открыто похитили мобильный телефон и скрылись. Спустя несколько минут полиция приняла похожее сообщение об открытой краже мобильного телефона на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова, на этот раз ценности лишился 17-летний подросток. Юноша попытался вернуть телефон, но получил удар в лицо.

По подозрению в кражах задержали двоих ранее судимых граждан 28 лет и 20 лет, полиция ищет третьего подозреваемого. Хулиганы доставлены в полицию, в отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Как выяснилось, злоумышленники шустро сдали награбленное в ломбард – полицейские нашли у задержанных соответствующие квитанции. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мы писали, что в Петербурге двое мужчин напали на прохожего и отобрали цепочку с иконкой.

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