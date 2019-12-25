В Петербурге двое мужчин напали на прохожего и отобрали цепочку с иконкой

Через полчаса после нападения грабителей задержала полиция.

В понедельник, 6 июля, в полицию Московского района Петербурга обратился безработный мужчина 1977 года рождения и заявил, что на него напали двое неизвестных и, применив физическую силу, отобрали золотую цепочку с иконкой. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло около 14:00 дня возле одного из домов на Люботинском проспекте. На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Спустя 30 минут после ограбления злоумышленников удалось задержать.

Грабителями оказались мужчины 1983 и 1987 гг. рождения, оба неработающие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее мы писали, что в центре Петербурга мужчине сломали руку и выбили зуб ради iPhone.

Фото: Piter.TV