Спасатели успешно эвакуировали трех человек с острова озера Вуокса

Впечатляющая операция спасения произошла вечером 23 июля, когда спасатели Приозерска получили информацию о трех людях, оказавшихся на острове озера Вуокса.

Вечером 23 июля, спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска получили тревожную информацию о том, что трое людей оказались в затруднительном положении на озере Вуокса. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

По сообщению, группа не могла вернуться с острова из-за сильных волн, которые оказались преградой на их пути.

Не теряя времени, спасатели немедленно приступили к спасательной операции. Они отправились на озеро Вуокса и в кратчайшие сроки обнаружили пострадавших на острове. Спасатели оказали необходимую помощь и безопасно доставили всех трех человек в Приозерск.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти