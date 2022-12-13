Сомнолог развеял популярные мифы о храпе

В какие мифы про храп не стоит верить? На этот вопрос в эфире телеканала "Санкт-Петербург" ответил старший научный сотрудник группы по сомнологии научно-исследовательского отдела артериальной гипертензии Центра имени Алмазова, кандидат медицинских наук Михаил Бочкарев.
Существует два вида храпа – эпизодический и регулярный. Во втором случае необходимо обратиться к врачу. В интернете можно найти много советов, которые должны помочь справиться с этим недугом, но многие из них оказываются мифами, рассказал Михаил Бочкарев.
Миф №1: В борьбе с храпом помогает маска для сна
Маска для сна выполняет единственную свою функцию – защищает от яркого света.
Миф №2: Увлажнитель воздуха устраняет храп
По словам сомнолога, увлажнитель воздуха действительно полезен для слизистой, но на храп такое устройство не влияет.
Миф №3: Горячий душ перед сном избавит от храпа
Такая процедура способствует более комфортному засыпанию, но не избавит человека от храпа.
Фото: unsplash.com (Gregory Pappas)
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