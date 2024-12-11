Похитителей несовершеннолетнего из Колпино отправили в СИЗО

Грабители вломились в квартиру к подросткам. Парня похитили и требовали за него выкуп в объеме 400 тыс. рублей.

Суд Колпинского района Северной столицы избрал меру пресечения в отношении троих мужчин, которые обвиняются в грабеже, похищении человека и вымогательстве, – сообщают в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Согласно версии следствия, фигуранты уголовного дела совершили налет 21 января. Действуя по по предварительному сговору, они вломились в квартиру дома №36 по Заводскому проспекту в Колпино. У двух подростков, которые находились в квартире, грабители забрали их 12-е Айфоны, а также наличные деньги и пневматический "Макаров".

Впоследствии злоумышленники схватили 16-летнего мальчика и вытолкали его из квартиры. Грабители затащили его в машину и проследовали к железнодорожной станции "Фарфоровская". Они удерживали похищенного и угрожали тому применением насилия и расправой. За освобождение парня похитители потребовали 400 тыс. рублей. После прибытия на "Фарфоровскую" мальчика отпустили.

Спустя 3 дня всех трех подозреваемых задержали. В суде им назначили пребывание в СИЗО до 23 марта.

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Фото: Piter.TV