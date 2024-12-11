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Полиция задержала подростков, которые устроили драку у "Гигант-холла"
Сегодня, 19:00
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Полиция задержала подростков, которые устроили драку у "Гигант-холла"

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Задержанным драчунам 18 и 17 лет.

Правоохранители арестовали двух из четырех людей, устроивших массовую драку на пороге ТЦ "Гигант-холл". По информации "Mash на Мойке", трое из участников стычки – уроженцы стран ближнего зарубежья.

По надзор полиции к данному часу попали 18-летний россиянин и 17-летний гражданин Республики Таджикистан. МВД продолжает разыскивать 16-летнего азербайджанца и 19-летнего дагестанца. В отношении всех драчунов возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (Хулиганство).

По данным журналистов, самый младший из участников драки уже имеет за спиной одну судимость. Весной 2024-го года азербайджанец всадил нож в оппонента, однако серьезной ответственности не понес. Спустя полгода отбывания наказания он вернулся на "большую дорогу".

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге вынесен приговор гендиректору агентства за принуждение к сделкам с недвижимостью.

Фото: Piter.TV

Теги: 213 ук рф, гигант холл
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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