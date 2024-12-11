В Петербурге вынесен приговор гендиректору агентства за принуждение к сделкам с недвижимостью

Суд признал его виновным по двум эпизодам статьи 179 Уголовного кодекса РФ: принуждение к сделке под угрозой насилия и повреждения имущества, а также совершение данных действий в составе организованной группы с применением насилия.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о принуждении к совершению сделок с недвижимостью под угрозой применения насилия и повреждения имущества. На скамье подсудимых оказался генеральный директор агентства "Доли.ру" Игорь Аболемов.

Суд признал его виновным по двум эпизодам статьи 179 Уголовного кодекса РФ: принуждение к сделке под угрозой насилия и повреждения имущества, а также совершение данных действий в составе организованной группы с применением насилия.

Как установило следствие, с февраля 2018 года по август 2023 года Аболемов и его сообщники систематически скупали доли в квартирах, где возникали спорные правовые ситуации. Подсудимый подыскивал собственников, желающих продать свою долю, и предлагал им крайне невыгодные условия сделки. В случае отказа соучастники оказывали давление на владельцев, угрожали их близким, портили имущество, а также подселяли в квартиры асоциальных лиц, создавая невозможные условия для проживания.

От действий группы пострадали как минимум 11 человек.

Суд приговорил Игоря Аболемова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дело его сообщников в настоящее время рассматривается в суде.

Также в Петербурге главбуха "Жилкомсервиса №2" приговорили к лишению свободы за взятки в 9,5 млн рублей.

Видео: прокуратура СПб