В Ленобласти утонули две женщины и мужчина

По обоим фактам организованы необходимые проверки.

Спасатели провели поисковые работы на Неве и в реке Лава накануне. Об этом сообщили 14 июля в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

В первом случае в районе поселка Невская Дубровка утонули мужчина и женщина. Их тела нашли и передали сотрудникам полиции.

Уже вечером в деревне Лаврово обнаружили еще один труп женщины. Его также отдали правоохранителям.

Возле водоемов особое внимание стоит уделять детям. Никогда не оставляйте их без присмотра. Купайтесь только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Кроме того, не прыгайте в воду в незнакомых местах. Категорически запрещено входить в водоемы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее мы рассказывали о том, что из озера в Новом Девяткино извлекли тело мужчины.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти