Из озера в Новом Девяткино извлекли тело мужчины

Труп передали сотрудникам полиции.

Спасатели провели работы на озере Новодевяткинское в деревне Новое Девяткино Всеволожского района. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

В ведомство вечером 8 июля поступила информация о том, что в воде находится тело человека. На месте происшествия работала дежурная смена отряда из Шлиссельбурга. Труп мужчины извлекли из водоема и передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Жителей и гостей региона призвали не купаться в незнакомых местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и тщательно следить за детьми во время отдыха у водоемов.

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю в Петербурге произошло 10 происшествий на воде. В результате погиб один человек.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти