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Из озера в Новом Девяткино извлекли тело мужчины
Сегодня, 9:49
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Из озера в Новом Девяткино извлекли тело мужчины

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Труп передали сотрудникам полиции.

Спасатели провели работы на озере Новодевяткинское в деревне Новое Девяткино Всеволожского района. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

В ведомство вечером 8 июля поступила информация о том, что в воде находится тело человека. На месте происшествия работала дежурная смена отряда из Шлиссельбурга. Труп мужчины извлекли из водоема и передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. 

Жителей и гостей региона призвали не купаться в незнакомых местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и тщательно следить за детьми во время отдыха у водоемов. 

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю в Петербурге произошло 10 происшествий на воде. В результате погиб один человек. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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