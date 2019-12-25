В Металлострое третьеклассница получила перелом при резком торможении автобуса

Водитель автобуса к административной ответственности за 2022 год не привлекался.

В поселке Металлострой из-за резкого торможения автобуса школьница получила перелом. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 62-летний водитель автобуса, двигаясь от Садовой улицы к Центральной применил торможение. Из-за этого в салоне пассажирского транспорта упала третьеклассница, которая держалась за поручень. Девочка с закрытым переломом луча правой руки была госпитализирована, после оказания медицинской помощи отпущена.

Водитель автобуса к административной ответственности за 2022 год не привлекался.

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Фото: Piter.tv