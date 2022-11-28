Завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Стрельне

На скамье подсудимых студентка медицинского вуза, сбившая 4 пешеходов.

Следователи ГУ МВД России по городу Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летней студентки медицинского вуза, которая нарушила ПДД, в результате чего погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

Трагедия произошла 21 мая в Стрельне. Девушка ехала на BMW по Школьному переулку. На перекрестке она попыталась повернуть направо на Волхонское шоссе, не справилась с управлением, пересекла полосу встречного движения с последующим съездом на обочину и выездом на придомовую территорию дома. Девушка сбила четверых пешеходов и врезалась в припаркованный автомобиль Hyundai Creta. От столкновения повреждения получили еще два припаркованных авто: Škoda Rapid и Renault SR.

Один из пешеходов (72-летняя женщина) погибла на месте. Тяжелые травмы получил 65-летний родственник погибшей, хозяин Hyundai. Травмы средней степени тяжести получили 55-летний хозяин Škoda и 17-летний подросток.

Во время расследования защита обвиняемой выдвигала версию о том, что авария произошла из-за неисправности BMW. Однако проведенные следователями экспертизы, а также показания потерпевших, иных участников и свидетелей ДТП опровергли эту версию. По мнению следствия, студентка резко увеличила скорость до более 80 км/ч, на которой попыталась "войти" в поворот и не справилась с управлением.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: МВД