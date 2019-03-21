Прокуратура займется делом со смертельным ДТП в Стрельне

На месте аварии погибла 72-летняя женщина.

Прокуратура Петербурга проконтролирует расследование уголовного дела, которое возбудили после смертельного ДТП в Стрельне. Напомним, автоледи утром 22 мая сбила четырех прохожих, в результате чего на месте аварии погибла 72-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершения преступления, причины и условия им способствующие. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Водитель на BMW на высокой скорости при повороте к Волхонскому шоссе влетела в пешеходов. От полученных травм одна из пострадавших погибла, еще трое попали в больницу. Сейчас пациенты находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель врезалась в припаркованное авто Hyundai Creta.

Ранее на Piter.tv: появились подробности смертельного ДТП на КАД.

Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга