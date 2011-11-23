  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Появились подробности смертельного ДТП на КАД
Сегодня, 13:49
41
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Появились подробности смертельного ДТП на КАД

0 0

Еще одна участница аварии ушла из жизни.

В субботу, 21 мая, на 42-м километре КАД произошло смертельное ДТП, в котором погибли молодые люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

"Рено Логан" влетел в "Шкоду Рапид", когда иномарка стояла на "аварийке". Известно, что 24-летний водитель чешской легковушки погиб на месте аварии. Серьезные травмы получила 21-летняя пассажирка "Рено", девушка скончалась в больнице. Информация о состоянии второго водителя уточняется. 

По факту ДТП началась проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Сети появилось видео смертельного утреннего ДТП на КАД.

Фото: Piter.tv

Теги: авария в петербурге, дтп на кад, погибли люди, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии