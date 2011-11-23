Появились подробности смертельного ДТП на КАД

В субботу, 21 мая, на 42-м километре КАД произошло смертельное ДТП, в котором погибли молодые люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Рено Логан" влетел в "Шкоду Рапид", когда иномарка стояла на "аварийке". Известно, что 24-летний водитель чешской легковушки погиб на месте аварии. Серьезные травмы получила 21-летняя пассажирка "Рено", девушка скончалась в больнице. Информация о состоянии второго водителя уточняется.
По факту ДТП началась проверка. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Сети появилось видео смертельного утреннего ДТП на КАД.
Фото: Piter.tv
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