Появились подробности смертельного ДТП на КАД

Еще одна участница аварии ушла из жизни.

В субботу, 21 мая, на 42-м километре КАД произошло смертельное ДТП, в котором погибли молодые люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Рено Логан" влетел в "Шкоду Рапид", когда иномарка стояла на "аварийке". Известно, что 24-летний водитель чешской легковушки погиб на месте аварии. Серьезные травмы получила 21-летняя пассажирка "Рено", девушка скончалась в больнице. Информация о состоянии второго водителя уточняется.

По факту ДТП началась проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Сети появилось видео смертельного утреннего ДТП на КАД.

Фото: Piter.tv