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Прокуратура заинтересовалась трещинами на фасаде дома на Гороховой
Сегодня, 9:53
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Прокуратура заинтересовалась трещинами на фасаде дома на Гороховой

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А еще образовались отслоения отделочного и штукатурного слоев.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. В ходе эксплуатации дома 77А по Гороховой улице стали проявляться трещины в стенах на лестничных клетках и фасаде, а также образовались отслоения отделочного и штукатурного слоев, рассказали 20 мая в надзорном ведомстве. 

Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" устранить нарушения. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении. 

Ранее мы сообщили о том, что по требованию прокуратуры будет отремонтирован внутриквартальный проезд на улице Лени Голикова. Фактическое устранение нарушений контролируется. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: гороховая улица, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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