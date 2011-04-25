Прокуратура заинтересовалась трещинами на фасаде дома на Гороховой

А еще образовались отслоения отделочного и штукатурного слоев.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. В ходе эксплуатации дома 77А по Гороховой улице стали проявляться трещины в стенах на лестничных клетках и фасаде, а также образовались отслоения отделочного и штукатурного слоев, рассказали 20 мая в надзорном ведомстве.

Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" устранить нарушения. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее мы сообщили о том, что по требованию прокуратуры будет отремонтирован внутриквартальный проезд на улице Лени Голикова. Фактическое устранение нарушений контролируется.

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