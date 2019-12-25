По требованию прокуратуры будет отремонтирован внутриквартальный проезд на Лени Голикова

Проезд находится в неудовлетворительном состоянии и имеет повреждения.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Покрытие внутриквартального проезда между домами 2 и 4 по улице Лени Голикова находится в неудовлетворительном состоянии и имеет повреждения, рассказали 19 мая в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес главы МО "Дачное" с требованием отремонтировать проезд. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском проспекте продолжают укладывать новый асфальт. По этой причине до 24 мая ограничивается движение от набережной Обводного канала до Московских Ворот, включая перекрестки. Во время ремонта обновят 133 тыс. "квадратов" проезжей части.

Фото: Piter.TV