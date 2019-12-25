Миллиардер Трабер оправдан и может потребовать извинений от прокурора

Трабер вышел на свободу и теперь может судиться за репутацию.

Уголовное преследование миллиардера Ильи Трабера по делу об убийстве депутата Александра Петрова полностью прекращено. Бизнесмен, проведший в СИЗО два с половиной месяца, освобождён из-под стражи и теперь имеет право на реабилитацию. Как сообщил адвокат Трабера Игорь Сочиянц, следствие признало его непричастным к преступлению. Ранее сообщалось, что причиной освобождения стало плохое состояние здоровья, но теперь подтверждено, что претензий к бизнесмену нет, пишет КП-Петербург.

Трабер может потребовать официальное извинение от прокурора и компенсацию морального вреда. Глава Центра уголовной защиты Евгений Зобов пояснил, что сумма зависит от тяжести обвинения, срока содержания под стражей, репутационных потерь и состояния здоровья. Реалистично речь может идти о нескольких сотнях тысяч или 1–2 млн рублей. Также возмещаются расходы на адвокатов, лечение и утраченный доход, но их нужно подтвердить документально. Утраченные доли в бизнесе, по словам эксперта, компенсировать сложнее — нужно доказать прямую связь с уголовным преследованием.

Другие фигуранты дела — Владимир Даниленко, Саид Саладинов и Алисултан Надирбегов — остаются в СИЗО. Последние двое, по версии следствия, являются исполнителями убийства и следили за депутатом.

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Фото: Piter.TV