Мужчина требовал наркотики у петербуржца и порезал его ножницами

Пострадавший бригадой скорой помощи был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении в Центральном районе Петербурга. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербурге и Ленинградской области.

В полицию Центрального района днём 12 марта поступило сообщение от 29-летнего местного жителя о том, что он был избит у себя в квартире дома 50 по набережной реки Фонтанки.

Прибывшими правоохранителями заявитель был найден с колото-резанами ранами. Пострадавший бригадой скорой помощи был госпитализирован в тяжелом состоянии.

У дома 79 по улице Марата 13 марта был задержан 29-летний петербуржец, который требовал у потерпевшего наркотики и порезал его ножницами. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой).

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