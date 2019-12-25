Траволаторы на "Беговой" заработают только в конце октября

Сроки запуска сдвинулись на пару месяцев.

Стало известно, когда могут заработать траволаторы на станции метро "Беговая". В комитете по развитию транспортной инфраструктуры назвали дату — 30 октября 2021-го года. Такой ответ получил на свой запрос депутат Борис Вишневский.

Восстанавливают работоспособность пассажирских конвейеров "Метрострой" и "Петербургский метрополитен". Траволаторы заработают тогда, когда завершатся все пусконаладочные работы, и экспертная организация выдаст положительное заключение.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что на "Беговой" порвались поручни траволаторов, их доставляют из Европы. Также долго не работали траволаторы на "Проспекте Славы". Их запустили в начале августа после долгого перерыва.

Фото: Piter.TV