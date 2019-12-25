Из-за гололеда пострадали 14 петербуржцев

Больше остальных пострадали жители Фрунзенского района.

В связи с первыми заморозками в Петербурге пешеходы получили ссадины, ушибы и переломы. Об этом 5 ноября пишет 78.ru.

Больше остальных пострадали жители Фрунзенского района: за день травмированы сразу шесть человек. Вторым стал Колпинский район, где помощь медиков понадобилась пятерым людям. А в Приморском районе повреждения получили двое горожан.

Ранее мы рассказывали о том, что сервисы проката самокатов приостановили работу в Петербурге. Это также связано с погодными условиями.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)