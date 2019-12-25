  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за гололеда пострадали 14 петербуржцев
Сегодня, 8:58
176
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из-за гололеда пострадали 14 петербуржцев

0 0

Больше остальных пострадали жители Фрунзенского района.

В связи с первыми заморозками в Петербурге пешеходы получили ссадины, ушибы и переломы. Об этом 5 ноября пишет 78.ru. 

Больше остальных пострадали жители Фрунзенского района: за день травмированы сразу шесть человек. Вторым стал Колпинский район, где помощь медиков понадобилась пятерым людям. А в Приморском районе повреждения получили двое горожан. 

Ранее мы рассказывали о том, что сервисы проката самокатов приостановили работу в Петербурге. Это также связано с погодными условиями. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: гололёд, заморозки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии