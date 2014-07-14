Сервисы проката самокатов приостановили работу в Санкт-Петербурге

Всех участников движения также призывают быть осторожными на дорогах.

В пресс-службе городского центра управления парковками в Санкт-Петербурге сообщили, что на время снегопадов и гололедицы сервисы электросамокатов приостановили свою работу. Сезон самокатчиков завершается.

В сообщении говорится, что в ближайшие дни сохраняется неблагоприятная дорожная обстановка. Эта информация касается не только самокатчиков, но и других участников дорожного движения.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские самокатчики с начала 2024 года получили свыше 46 тысяч штрафов.

Фото: Piter.TV