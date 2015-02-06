Петербургские самокатчики с начала 2024 года получили свыше 46 тыс. штрафов

Было заблокировано около 42 тыс. аккаунтов.

С начала сезона в Петербурге кикшеринговые операторы выписали более 46 тыс. штрафов и заблокировали около 42 тыс. аккаунтов пользователей-нарушителей. Об этом 25 июля пишет "Ъ-СПб".

Компании получают информацию о нарушениях от городских служб и собственной команды. Отмечается, что у всех сервисов есть специалисты, которые следят за порядком средств индивидуальной мобильности в городе и соблюдением правил дорожного движения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге кикшеринговые компании запустили аналоги ГАИ. Они помогают выявлять правонарушителей и оформляют штрафы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)