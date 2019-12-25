В Новом Петергофе электропоезд травмировал 26-летнего мужчину, переходившего пути в неположенном месте

По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

В минувшие выходные на одном из перегонов вблизи железнодорожной станции Новый Петергоф произошло происшествие с участием пригородного поезда. Сообщение о травмированном человеке поступило в дежурную часть транспортной полиции. Об этом сообщает пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность пострадавшего – им оказался 26-летний житель Петербурга. В ходе проверки выяснилось, что мужчина решил сократить путь и пересекал железнодорожное полотно в неположенном месте. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист состава заметил человека издалека: он неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако из-за малого расстояния предотвратить удар не удалось. Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи. Благодаря оперативным действиям железнодорожных служб задержек в движении поездов допущено не было. А настоящее время сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти электропоезд насмерть сбил мужчину, переходившего пути в неположенном месте.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)