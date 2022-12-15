В Ленобласти электропоезд насмерть сбил мужчину, переходившего пути в неположенном месте

По данному факту сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Во вторник, 1 сентября, около 21:00 на 74-м километре второго пикета перегона "Калище — Лебяжье" в Ленинградской области электропоезд сбил 37-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, транспортные полицейские установили, что пострадавший пересекал железнодорожные пути вне зоны пешеходного перехода. Машинист заметил человека издалека, начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось.

По данному факту сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. В ведомстве напомнили, что нарушение правил безопасности является основной причиной гибели людей на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ранее мы сообщили о том, что под колесами поезда в Ленобласти погиб пенсионер.

Фото: Piter.TV