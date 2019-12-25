Бастрыкин заинтересовался травмированием девочки в подъезде дома в поселке Новоселье

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее зафиксированы переломы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о травмировании ребенка в поселке Новоселье в Ленобласти. Об этом сообщили в ведомстве 22 мая.

Девятилетняя девочка из-за неисправности доводчика в подъезде получила удар дверью по руке. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее зафиксированы переломы. До настоящего времени сотрудниками управляющей компании меры к устранению нарушений не приняты.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Ленобласти Дмитрию Юрьевичу Митяеву провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки – о ее результатах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что на полуторагодовалую девочку упал молоток в поселке Новоселье.

Фото: пресс-служба СК РФ