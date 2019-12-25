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Бастрыкин заинтересовался травмированием девочки в подъезде дома в поселке Новоселье
Сегодня, 17:59
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Бастрыкин заинтересовался травмированием девочки в подъезде дома в поселке Новоселье

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Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее зафиксированы переломы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о травмировании ребенка в поселке Новоселье в Ленобласти. Об этом сообщили в ведомстве 22 мая. 

Девятилетняя девочка из-за неисправности доводчика в подъезде получила удар дверью по руке. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее зафиксированы переломы. До настоящего времени сотрудниками управляющей компании меры к устранению нарушений не приняты.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Ленобласти Дмитрию Юрьевичу Митяеву провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки – о ее результатах.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что на полуторагодовалую девочку упал молоток в поселке Новоселье. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: новоселье, ск рф, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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