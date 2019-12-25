На полуторагодовалую девочку упал молоток в поселке Новоселье

Врачи диагностировали малышке сотрясение головного мозга.

В Ломоносовском районе Ленобласти пострадал полуторагодовалый ребенок. По факту случившегося проводится проверка, пишет 78.ru.

Накануне девочку привезли в больницу из поселка Новоселье с травмой головы, врачи диагностировали ей сотрясение головного мозга. Установлено, что пострадавшая находилась в квартире дома по Петропавловской улице. Малышка во время игры потянула скатерть кухонного стола, чтобы взять бутылочку, в результате на нее упал молоток.

Семья на учетах не состоит. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что восьмилетняя девочка оказалась в больнице после нападения собаки на улице Корнея Чуковского в Петербурге. Школьницу покусал неизвестный пес. У нее зафиксировали укушенную рану левого бедра.

Фото: Piter.TV