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На полуторагодовалую девочку упал молоток в поселке Новоселье
Сегодня, 11:22
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На полуторагодовалую девочку упал молоток в поселке Новоселье

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Врачи диагностировали малышке сотрясение головного мозга.

В Ломоносовском районе Ленобласти пострадал полуторагодовалый ребенок. По факту случившегося проводится проверка, пишет 78.ru. 

Накануне девочку привезли в больницу из поселка Новоселье с травмой головы, врачи диагностировали ей сотрясение головного мозга. Установлено, что пострадавшая находилась в квартире дома по Петропавловской улице. Малышка во время игры потянула скатерть кухонного стола, чтобы взять бутылочку, в результате на нее упал молоток. 

Семья на учетах не состоит. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что восьмилетняя девочка оказалась в больнице после нападения собаки на улице Корнея Чуковского в Петербурге. Школьницу покусал неизвестный пес. У нее зафиксировали укушенную рану левого бедра. 

Фото: Piter.TV 

Теги: новоселье, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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