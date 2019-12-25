Шестилетний мальчик получил травму на детской площадке в Кудрово

Предварительно, ребенок упал с высоты.

На детской площадке в Кудрово мальчик получил серьезную травму. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 9 декабря шестилетнего ребенка госпитализировали в сопровождении родителя во Всеволожскую больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшему диагностировали диффузную травму головного мозга.

Предварительно, на детской площадке около дома по Пражской улице мальчик упал с высоты. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: петербуржец выпал из лодки в акватории Морского канала.

Фото: Piter.TV