Электричка сбила подростка на станции "Новый Петергоф"

Юноша находится в больнице.

В Петербурге проводится проверка по факту травмирования подростка на железнодорожной станции "Новый Петергоф". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В 09:55 в пятницу, 16 октября, в полицию поступило сообщение о травмировании электричкой 17-летнего юноши.

Во время приближения электропоезда молодой человек шел по платформе. Он настолько увлекся своим смартфоном, что не заметил, как подошел к краю платформы. Подросток оступился и упал. Пришлось применить экстренное торможение. Подросток в больнице.

В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.

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Фото: Piter.TV