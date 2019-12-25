Пенсионерке отрезало стопу грузовым поездом в Ленобласти

Женщина решила проползти под вагоном.

Днем 1 октября в транспортную полицию Ленобласти сообщили о травмировании пенсионерки на железнодорожной станции Пери. Об этом рассказали в пресс-службе структуры.

Как выяснилось, 67-летняя петербурженка переходила по служебному переходу и решила проползти под вагоном грузового поезда. Именно в этот момент поезд начал движение, и женщине отрезало стопу. Сейчас пострадавшая находится в больнице с диагнозом "травматическая ампутация нижней конечности". Полицейские ведут проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV