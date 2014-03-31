  1. Главная
Электрички сбили насмерть пенсионера и женщину в Выборге и Петербурге
Сегодня, 13:05
Все обстоятельства трагедий устанавливаются.

Транспортные полицейские проводят проверку по двум фактам травмирования на железной дороге в Ленобласти и Петербурге. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

На 67-м километре перегона Рощино — Каннельярви скоростной поезд в Выборг наехал на 77-летнего местного жителя. В момент приближения состава мужчина переходил пути в неположенном месте. 

А на пешеходном переходе станции Кушелевка электричка до Невской Дубровки сбила 35-летнюю женщину из Волгоградской области, на ней были наушники. 

В обоих случаях машинисты неоднократно подавали звуковые сигналы и применили экстренное торможение, но столкновений избежать не удалось. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Все обстоятельства трагедий устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что под колеса "Ласточки" в Ленобласти попал мужчина в наушниках. Он погиб. 

Фото: Piter.TV 

Теги: железная дорога, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

