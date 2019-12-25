Поезд до Москвы насмерть сбил на станции Тосно пьяного мужчину

Личность погибшего пока не установлена.

Вечером в четверг, 26 ноября, у железнодорожной станции Тосно в Ленобласти поезд насмерть сбил человека. В пресс-службе УТ МВД по СЗФО рассказали подробности случившегося.

Как выяснилось, нетрезвый мужчина переход пути в неположенном месте, а машинист поезда "Петербург–Москва" не смог избежать наезда на человека, несмотря на экстренное торможение. Известно, что на сигналы повышенной громкости мужчина не отреагировал. От полученных травм пострадавший сразу же скончался.

Личность погибшего пока устанавливается. На вид мужчине 50-60 лет, он был одет в темный пуховик, толстовку, темно-синие штаны, был без головного убора. Транспортная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, как машина с дипномерами сбила женщину на "зебре" на Петроградке.

Фото: Piter.TV