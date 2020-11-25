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Машина с дипномерами сбила женщину на "зебре" на Петроградке

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Автомобиль не уступил пешеходу дорогу.

Утром 25-го ноября автомобиль с дипломатическим номерным знаком сбил женщину на пешеходном переходе в Петроградском районе. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Пешеход попала под колеса около 08:50 на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. Пострадавшая оказалась около трамвайных путей. О ее состоянии не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали угонщика, который сбежал от конвоя 1,5 месяца назад. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, зебра, пешеход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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