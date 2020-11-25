Машина с дипномерами сбила женщину на "зебре" на Петроградке

Автомобиль не уступил пешеходу дорогу.

Утром 25-го ноября автомобиль с дипломатическим номерным знаком сбил женщину на пешеходном переходе в Петроградском районе. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Пешеход попала под колеса около 08:50 на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. Пострадавшая оказалась около трамвайных путей. О ее состоянии не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали угонщика, который сбежал от конвоя 1,5 месяца назад.

Видео: Piter.TV