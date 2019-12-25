В Петербурге задержали угонщика, который сбежал от конвоя 1,5 месяца назад

Мужчина избавился от наручников и убежал из больницы, куда попал после ДТП на угнанном авто.

В Петербурге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске из-за угона авто. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что 2 октября ранее судимый 50-летний Михаил Логинов угнал Ford с улицы Ленсовета. Во время погони мужчина попал в ДТП и был доставлен в больницу на Авангардной улице.

Подозреваемого в совершении преступления приковали наручниками к медицинской койке, у палаты выставили конвой. Однако в ночь на 13 октября Логинову удалось сбежать.

Спустя 1,5 месяца подозреваемого заметил случайный прохожий. Логинов сидел в автомобиле на пересечении 5-й Красноармейской улицы и Измайловского проспекта. Злоумышленника выследили и задержали. Мужчину поместили в изолятор.

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