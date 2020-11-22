В Приморском районе неизвестный в белой куртке угнал чёрный "Инфинити"

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о том, что в Приморском районе неизвестный угнал иномарку. Видеозапись появилась в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел в городе Сестрорецк на Приморском шоссе. Преступник попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина в белой куртке с копюшоном снял с автомобиля сигнализацию, сел в машину и уехал. Предполагается, что мужчина направился в сторону шоссе Скандинавия.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой.

Видео:Piter.TV