  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:10
16
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Приморском районе неизвестный в белой куртке угнал чёрный "Инфинити"

0 0

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о том, что в Приморском районе неизвестный угнал иномарку. Видеозапись появилась в распоряжении редакции Piter.TV. 

Инцидент произошел в городе Сестрорецк на Приморском шоссе. Преступник попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина в белой куртке с копюшоном снял с автомобиля сигнализацию, сел в машину и уехал. Предполагается, что мужчина направился в сторону шоссе Скандинавия. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой.

Видео:Piter.TV

Теги: приморский район, угнали машину
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии