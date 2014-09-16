На станции Ручьи электричка насмерть сбила 21-летнего молодого человека

Предположительно, он находился в наушниках и капюшоне.

Рроводится проверка по факту травмирования молодого человека на станции Ручьи. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что 21-летний местный житель пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Предположительно, находясь в наушниках и капюшоне, он не заметил приближающуюся электричку. Несмотря на предпринятые действия машиниста, избежать столкновения не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv