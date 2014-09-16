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На станции Ручьи электричка насмерть сбила 21-летнего молодого человека
Сегодня, 15:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На станции Ручьи электричка насмерть сбила 21-летнего молодого человека

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Предположительно, он находился в наушниках и капюшоне.

Рроводится проверка по факту травмирования молодого человека на станции Ручьи. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО. 

Установлено, что 21-летний местный житель пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Предположительно, находясь в наушниках и капюшоне, он не заметил приближающуюся электричку. Несмотря на предпринятые действия машиниста, избежать столкновения не удалось. 

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: Мигранты с битами насмерть забили соотечественника на Садовой.

Фото: Piter.tv

Теги: станция ручьи, травмирование, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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