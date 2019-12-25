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Мигранты с битами насмерть забили соотечественника на Садовой
Сегодня, 10:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мигранты с битами насмерть забили соотечественника на Садовой

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Второй пострадавший находится в больнице.

В Адмиралтейском районе прошлой ночью произошла массовая драка, в которой погиб один человек. Об этом стало известно Piter.tv.

Около 1:40 30 октября на Садовой улице трое хулиганов с битами избили двоих граждан Узбекистана. Один из пострадавших был доставлен в состоянии клинической смерти, позднее от полученных травм он скончался в больнице. Второй потерпевший находится в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские установили личности подозреваемых, на 258-м км трассы М-11 были задержаны двое граждан Узбекистана (31 год и 25 лет). Возбуждено уголовное дело.

Ранее на улице Восстания двое мужчин напали с ножом на петербуржца.

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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