  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Восстания двое мужчин напали с ножом на петербуржца
Сегодня, 12:58
109
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Восстания двое мужчин напали с ножом на петербуржца

0 0

Подозреваемых поймали на Гончарной улице. На них завели уголовное дело. 

В субботу, 29 октября, в Центральном районе на молодого человека напали двое злоумышленников. Инцидент произошел на улице Восстания у дома № 6. Один из дебоширов избил горожанина и ранил ножом в живот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший мужчина  обратился в полицию. Он оперативно рассказал стражам порядка о случившемся и даже показал направление, в котором убежали преступники. Мужчину доставили в больницу. 

Подозреваемых поймали на Гончарной улице. На них завели уголовное дело. 

Ранее на Piter.tv: мигранты разнесли свой ларек после прихода сотрудников комитета по контролю за имуществом. 

Фото: Piter.tv

Теги: зарезали горожанина, избили, на петербуржца напали, полиция, улица восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии