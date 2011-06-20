На улице Восстания двое мужчин напали с ножом на петербуржца

Подозреваемых поймали на Гончарной улице. На них завели уголовное дело.

В субботу, 29 октября, в Центральном районе на молодого человека напали двое злоумышленников. Инцидент произошел на улице Восстания у дома № 6. Один из дебоширов избил горожанина и ранил ножом в живот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший мужчина обратился в полицию. Он оперативно рассказал стражам порядка о случившемся и даже показал направление, в котором убежали преступники. Мужчину доставили в больницу.

Подозреваемых поймали на Гончарной улице. На них завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv