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Мигранты разнесли свой ларек после прихода сотрудников комитета по контролю за имуществом

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Инцидент произошел на Ленинском проспекте.

В Петербурге мигранты разрушили свой киоск после прихода сотрудников комитета по контролю за имуществом. Бизнесмены расстроились, что им пришлось закрыть свое дело. Видео опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Добавим, что на предпринимателей составили протокол. Дело в том, что молодые люди занимались продажами нелегально.

Ранее на Piter.tv: известная писательница Татьяна Толстая осталась без газа в своем доме.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: комитет по контролю за имуществом, крушение ларька, ленинский проспект, мигранты, сломали свой киоск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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