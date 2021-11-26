Мигранты разнесли свой ларек после прихода сотрудников комитета по контролю за имуществом

Инцидент произошел на Ленинском проспекте.

В Петербурге мигранты разрушили свой киоск после прихода сотрудников комитета по контролю за имуществом. Бизнесмены расстроились, что им пришлось закрыть свое дело. Видео опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Добавим, что на предпринимателей составили протокол. Дело в том, что молодые люди занимались продажами нелегально.

Ранее на Piter.tv: известная писательница Татьяна Толстая осталась без газа в своем доме.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург