  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На площадке в Советском полуторагодовалая девочка получила травму лица
Сегодня, 15:51
115
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На площадке в Советском полуторагодовалая девочка получила травму лица

0 0

Ребенка осмотрели, у пострадавшей зафиксирована открытая рана века.

В Ленобласти полуторагодовалая девочка получила травму на детской площадке во время прогулки. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 4 июня женщина привезла в Выборгскую центральную районную больницу свою маленькую дочь с травмой лица. Ребенка осмотрели, у пострадавшей зафиксирована открытая рана века. После оказания помощи девочку отпустили домой, в поселок Советский. 

По предварительным данным, на одноименной улице в населенном пункте ребенок ударился о качели. 

Ранее мы сообщили о том, что в частном детском саду в Кудрово семилетней девочке оторвало палец. Пострадавшей диагностировали травматическую ампутацию части среднего пальца правой руки. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: посёлок советский, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии