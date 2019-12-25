На площадке в Советском полуторагодовалая девочка получила травму лица

Ребенка осмотрели, у пострадавшей зафиксирована открытая рана века.

В Ленобласти полуторагодовалая девочка получила травму на детской площадке во время прогулки. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 4 июня женщина привезла в Выборгскую центральную районную больницу свою маленькую дочь с травмой лица. Ребенка осмотрели, у пострадавшей зафиксирована открытая рана века. После оказания помощи девочку отпустили домой, в поселок Советский.

По предварительным данным, на одноименной улице в населенном пункте ребенок ударился о качели.

Ранее мы сообщили о том, что в частном детском саду в Кудрово семилетней девочке оторвало палец. Пострадавшей диагностировали травматическую ампутацию части среднего пальца правой руки.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)