На площадке в Советском полуторагодовалая девочка получила травму лица

В Ленобласти полуторагодовалая девочка получила травму на детской площадке во время прогулки. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Вечером 4 июня женщина привезла в Выборгскую центральную районную больницу свою маленькую дочь с травмой лица. Ребенка осмотрели, у пострадавшей зафиксирована открытая рана века. После оказания помощи девочку отпустили домой, в поселок Советский.
По предварительным данным, на одноименной улице в населенном пункте ребенок ударился о качели.
Ранее мы сообщили о том, что в частном детском саду в Кудрово семилетней девочке оторвало палец. Пострадавшей диагностировали травматическую ампутацию части среднего пальца правой руки.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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