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В частном детсаду в Кудрово семилетней девочке оторвало палец
Сегодня, 11:42
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В частном детсаду в Кудрово семилетней девочке оторвало палец

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Пострадавшей диагностировали травматическую ампутацию части среднего пальца правой руки.

Семилетняя воспитанница частного детского сада получила серьезную травму в Кудрово в Ленобласти. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Накануне вечером незадолго до прихода родителей девочка пошла в уборную. В результате неловкого движения ей оторвало палец. На место вызвали врачей скорой медицинской помощи. 

Пострадавшей диагностировали травматическую ампутацию части среднего пальца правой руки. Все детали и обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе петербурженка не смогла разбудить своего пятилетнего сына. В детской больнице №19 имени Раухфуса медики заподозрили отравление неизвестным препаратом, в организме мальчика резко упал уровень глюкозы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кудрово, травматическая ампутация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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