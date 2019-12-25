В частном детсаду в Кудрово семилетней девочке оторвало палец

Пострадавшей диагностировали травматическую ампутацию части среднего пальца правой руки.

Семилетняя воспитанница частного детского сада получила серьезную травму в Кудрово в Ленобласти. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Накануне вечером незадолго до прихода родителей девочка пошла в уборную. В результате неловкого движения ей оторвало палец. На место вызвали врачей скорой медицинской помощи.

Пострадавшей диагностировали травматическую ампутацию части среднего пальца правой руки. Все детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе петербурженка не смогла разбудить своего пятилетнего сына. В детской больнице №19 имени Раухфуса медики заподозрили отравление неизвестным препаратом, в организме мальчика резко упал уровень глюкозы.

Фото: Piter.TV