В частном детсаду в Кудрово семилетней девочке оторвало палец

Семилетняя воспитанница частного детского сада получила серьезную травму в Кудрово в Ленобласти. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".
Накануне вечером незадолго до прихода родителей девочка пошла в уборную. В результате неловкого движения ей оторвало палец. На место вызвали врачей скорой медицинской помощи.
Пострадавшей диагностировали травматическую ампутацию части среднего пальца правой руки. Все детали и обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе петербурженка не смогла разбудить своего пятилетнего сына. В детской больнице №19 имени Раухфуса медики заподозрили отравление неизвестным препаратом, в организме мальчика резко упал уровень глюкозы.
Фото: Piter.TV
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