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В Приморском районе петербурженка не смогла разбудить пятилетнего сына
Сегодня, 14:59
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В Приморском районе петербурженка не смогла разбудить пятилетнего сына

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В стационаре врачи заподозрили отравление неизвестным препаратом.

Жительница Петербурга в Приморском районе не смогла разбудить своего пятилетнего сына. Ребенка госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Утром 21 мая малыша доставили в детскую больницу №19 имени Раухфуса из квартиры на Комендантском проспекте. В стационаре врачи заподозрили отравление неизвестным препаратом. А экстренный биохимический анализ крови показал, что в организме мальчика резко упал уровень глюкозы. Его состояние оценили как средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что 17-летний подросток потерял сознание на станции метро "Садовая". Парня доставили в больницу №5 имени Филатова, ему диагностировали отравление препаратом из категории антидепрессантов.

Фото: Piter.TV 

Теги: отравление, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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