В Приморском районе петербурженка не смогла разбудить пятилетнего сына

В стационаре врачи заподозрили отравление неизвестным препаратом.

Жительница Петербурга в Приморском районе не смогла разбудить своего пятилетнего сына. Ребенка госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Утром 21 мая малыша доставили в детскую больницу №19 имени Раухфуса из квартиры на Комендантском проспекте. В стационаре врачи заподозрили отравление неизвестным препаратом. А экстренный биохимический анализ крови показал, что в организме мальчика резко упал уровень глюкозы. Его состояние оценили как средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что 17-летний подросток потерял сознание на станции метро "Садовая". Парня доставили в больницу №5 имени Филатова, ему диагностировали отравление препаратом из категории антидепрессантов.

Фото: Piter.TV