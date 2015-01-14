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Пассажирский поезд сбил мужчину вблизи станции "Ижорский завод"
Сегодня, 13:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пассажирский поезд сбил мужчину вблизи станции "Ижорский завод"

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Пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами.

Проводится проверка по факту травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции "Ижорский завод". Пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Вечером 22 февраля поступило сообщение о том, что возле железнодорожной станции "Ижорский завод" пассажирский поездом "Санкт-Петербург-Севастополь" наехал на мужчину.

Установлено, что 38-летний житель Ленобласти переходил пути в неположенном месте. Мужчина спрыгнул с платформы, поскользнулся, упал на рельсы и потерял сознание.

Пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами.

В январе подросток попал под поезд на ж/д станции в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: ижорский завод, поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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