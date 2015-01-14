Пассажирский поезд сбил мужчину вблизи станции "Ижорский завод"

Проводится проверка по факту травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции "Ижорский завод". Пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.
Вечером 22 февраля поступило сообщение о том, что возле железнодорожной станции "Ижорский завод" пассажирский поездом "Санкт-Петербург-Севастополь" наехал на мужчину.
Установлено, что 38-летний житель Ленобласти переходил пути в неположенном месте. Мужчина спрыгнул с платформы, поскользнулся, упал на рельсы и потерял сознание.
Пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами.
В январе подросток попал под поезд на ж/д станции в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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