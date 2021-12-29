Подросток попал под поезд на ж/д станции в Ленобласти

Мальчик переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

В четверг, 20 января, в Тосненском районе Ленобласти произошел несчастный случай. Под колеса поезда попал 12-летний подросток. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчик переходил пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение и сигналы повышенной громкости, но столкновения избежать не удалось.

Транспортная прокуратура Ленобласти начала проверку по факту случившегося.

Ранее на перегоне "Лосево-Громово" 43-летнего мужчину насмерть сбил грузовой поезд.

Фото: pexels.com