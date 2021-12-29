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На перегоне "Лосево-Громово" 43-летнего мужчину насмерть сбил грузовой поезд
Сегодня, 11:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На перегоне "Лосево-Громово" 43-летнего мужчину насмерть сбил грузовой поезд

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Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Ленобласти проводится проверка по факту травмирования мужчины на перегоне "Лосево-Громово". В среду, 19 января, в 23:30 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне грузовым поездом сообщением смертельно травмирован мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Выяснено, что 43-летний мужчина пытался перейти железнодорожные пути на несанкционированном железнодорожном переходе. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудниками транспортной полиции и следователями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего.

Ранее на перегоне "Старая Деревня - Лахта" пенсионерка попала под электричку. По предварительной информации, она находилась вне зоны пешеходного перехода вблизи железнодорожных путей. 

Фото: pexels

Теги: грузовой поезд, ожд, травмирование
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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