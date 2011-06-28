В Ленинградской области мужчину насмерть сбил "Сапсан"

Предварительно установлено, что 45-летний житель Тамбова переходил через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Около часа дня 11 июня в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 2 пикете 34 км железнодорожного переезда Красный бор Тосненского района высокоскоростным поездом "Москва – Санкт-Петербург" травмирован человек.

Предварительно установлено, что 45-летний житель Тамбова переходил через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее у Старой Деревни в Петербурге электричка сбила пешехода.

Фото: Piter.tv