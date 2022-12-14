У Старой Деревни в Петербурге электричка сбила пешехода

О состоянии пострадавшего информации в настоящее время нет.

В Петербурге у железнодорожной станции Старая Деревня днем 9 июня электропоезд сбил пешехода. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным источника, электричка остановилась посреди перехода. Рядом с путями, в траве, лежит человек. О состоянии пострадавшего информации в настоящее время нет.

Также отмечается, что ДТП стало причиной затора по Липовой аллее. У места происшествия скопилась пробка.

Ранее вблизи станции Лигово в Петербурге электропоезд сбил 39-летнего мужчину. Он переходил пути в неположенном месте. Пострадавший получил травмы, которые не совместимы с жизнью.

Фото: Piter.TV