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В Колпино на пути под электричку упал молодой человек
Сегодня, 15:08
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В Колпино на пути под электричку упал молодой человек

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Предположительно, пострадал студент.

В Колпинском районе Петербурга утром 13 сентября на пути под электропоезд упал человек. Предположительно, пострадал студент. 

Известно, что состав стоял около часа, следующие электрички также шли с опозданием, пишет "Фонтанка". По словам одного из очевидцев, пострадавшим является студент, поскольку у него в рюкзаке обнаружили зачетку. 

Электропоезд, который отправился из Колпино в 09:54, прибыл в Петербург на 58 минут позже. Следующий состав также задержался, но лишь на две минуты. 

Подробности случившегося уточняются. 

Ранее электричка насмерть сбила 37-летнего мужчину под Павловском. Несмотря на усилия машиниста, предотвратить наезд не удалось. 

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, электричка сбила человека
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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