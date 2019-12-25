В Колпино на пути под электричку упал молодой человек

Предположительно, пострадал студент.

В Колпинском районе Петербурга утром 13 сентября на пути под электропоезд упал человек. Предположительно, пострадал студент.

Известно, что состав стоял около часа, следующие электрички также шли с опозданием, пишет "Фонтанка". По словам одного из очевидцев, пострадавшим является студент, поскольку у него в рюкзаке обнаружили зачетку.

Электропоезд, который отправился из Колпино в 09:54, прибыл в Петербург на 58 минут позже. Следующий состав также задержался, но лишь на две минуты.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее электричка насмерть сбила 37-летнего мужчину под Павловском. Несмотря на усилия машиниста, предотвратить наезд не удалось.

Фото: Piter.TV