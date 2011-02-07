Электричка насмерть сбила мужчину под Павловском

В Петербурге проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на перегоне между станциями Павловск и Новолисино. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Вчера около трёх часов дня в полицию поступило сообщение о том, что на перегоне между железнодорожными станциями Павловск и Новолисино пригородная электричка наехала на мужчину.
Установлено, что 37-летний житель Петербурга предпринял попытку перейти ж/д магистраль в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. Несмотря на усилия машиниста, предотвратить наезд не удалось. Петербуржец получил травмы, несовместимые с жизнью.
На прошлой неделе в районе станции "Броневая" электричка столкнулась с грузовиком.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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