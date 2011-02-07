Электричка насмерть сбила мужчину под Павловском

Несмотря на усилия машиниста, предотвратить наезд не удалось.

В Петербурге проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на перегоне между станциями Павловск и Новолисино. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Вчера около трёх часов дня в полицию поступило сообщение о том, что на перегоне между железнодорожными станциями Павловск и Новолисино пригородная электричка наехала на мужчину.

Установлено, что 37-летний житель Петербурга предпринял попытку перейти ж/д магистраль в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. Несмотря на усилия машиниста, предотвратить наезд не удалось. Петербуржец получил травмы, несовместимые с жизнью.

На прошлой неделе в районе станции "Броневая" электричка столкнулась с грузовиком.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО